İtalya’daki seçimde liderler oylarını kullandı

İtalya’da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun yeni üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni’nin yanı sıra merkez sol ittifakında başı çeken PD, merkez sağ ittifakında önde gelen Forza Italia partisi ve 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) liderleri oylarını kullandı.
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, ülkenin güneyindeki Sicilya bölgesinde bulunan Palermo kentinde, yerel saatle 08.30 civarında oyunu verdi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Mattarella, oyunu verdikten sonra kimliğini geri almayı unuttu. Sandık kurulu başkanı, kimliği koruması aracılığıyla Cumhurbaşkanı Mattarella’ya ulaştırdı.
İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ise başkent Roma’da yerel saatle 10.00’da oyunu kullandı. Gentiloni, sırasının gelmesini bekledikten sonra oyunu verdi.
Hükümetin büyük ortağı ve merkez sol ittifakında başı çeken Demokrat Parti’nin (PD) lideri ve eski başbakan Matteo Renzi de oyunu, yerel saatle 09.22’de eşiyle birlikte Floransa’daki bir lisede kullandı.
5 Yıldız Hareketi’nin başbakan adayı Luigi Di Maio, oyunu Napoli şehrinde verdi. Vatandaşlar, Di Maio’ya, oyunu kullanmak üzere geldiği okulda büyük ilgi gösterdi.
Merkez sağ ittifakın önde gelen partisi Forza Italia’nın lideri ve eski başbakan Silvio Berlusconi ise oyunu Milano’da kullandı.
Temsilciler Meclisi Başkanı ve Özgür ve Eşit partisine mensup Laura Boldrini de oyunu Milano’da bir lisede kullandı. Boldrini, seçimi takip eden gazetecilere de oy vermelerini hatırlattı.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki İtalyan vatandaşlarının oylarının tamamının ülkeye getirildiğini bildirdi.
Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 23.00'e (TSİ 01.00) kadar sürecek. Seçim sonuçlarının yarın öğle saatlerinde netleşmesi bekleniyor.
Bugün ayrıca İtalya'nın Lazio ve Lombardiya bölgelerinde, bölge başkanı ve bölge konseyinin belirlenmesi için de oy kullanılıyor.
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