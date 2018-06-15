İtalya’daki Türk vatandaşları sandık başında

İtalya’daki Türk seçmenler, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanmaya başladı.
Avrupa Birliği ülkesi İtalya’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ile Milano Başkonsolosluğunda sandık başına gidiyor.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmasına rağmen vatandaşlar oy verme işleminin başladığı andan itibaren büyükelçilik önünde kuyruk oluşturdu.
Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanıyor.
- 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyonun üzerinde seçmen, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle sandık başına gidecek.
Seçmenler, 15-17 Haziran'da yerel saatle 09.00-21.00 arasında randevuya gerek olmadan Roma Büyükelçiliği ile Milano Başkonsolosluğuna giderek oy kullanabilecekler.
Vatandaşların oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da, İtalya'da ise 30 Haziran-2 Temmuz'da oy verilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebiliyor. Gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat oy kullanılabiliyor. Gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.
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