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İtalya'dan AB'ye "yeniden yerleştirme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini: - "Avrupa'dan para istemiyoruz. Sadece kağıt üzerinde bulunan ama yürürlükte olmayan binlerce yeniden yerleştirmeyle ilgili somut yardım istiyoruz"

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ne (AB) İtalya'ya para değil "yeniden yerleştirme konusunda somut yardım" sağlamaları çağrısında bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini, Avrupa'nın göçmen kriziyle baş edilebilmesi için İtalya'ya para vermek yerine "somut yardım" sağlaması gerektiğini söyledi.

Salvini, "Avrupa'dan para istemiyoruz. Sadece kağıt üzerinde bulunan ama yürürlükte olmayan binlerce yeniden yerleştirmeyle ilgili somut yardım istiyoruz." ifadesini kullandı.

Göç konusunda kaynak ülkeden gelişleri azaltmak gerektiğine dikkati çeken Salvini, Kuzey Afrika'nın ise "kabul merkezi" görevi görmesi ve "gerçek sığınmacılarla sahtelerini ayırması" gerektiğini savundu.

İtalya, hafta sonu kurtarılan 629 kaçak göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Acquarius isimli gemisine limanlarına geliş izni vermemişti. Avrupa'nın göçmen krizi konusunda kendisini yalnız bıraktığını savunan İtalya'nın bu davranışı, Avrupa ülkelerinden büyük tepki ve eleştiri toplamıştı. Daha sonra İspanya, geminin Valencia Limanı'na gelebileceğini duyurmuştu.

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AB Avrupa Birliği göçmen İtalya İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini yeniden yerleştirme

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