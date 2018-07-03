HABER

İtalya'dan Avusturya'ya "Brenner geçişi" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi: - "Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır"

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Avusturya'nın "İtalya, Slovenya ve Macaristan ile olan güney sınırlarını korumak için önlemler alacağı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Letonya'ya ziyarette bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Avusturya'nın "güney sınırlarını korumak için önlemler alacağı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avusturya'nın İtalya-Avusturya sınırındaki Brenner geçiş noktasını kapatmaya karar vermesi halinde, "sorumluluğu da üstlenmesi" gerektiğini belirten Milanesi, Avrupa Konseyi'nin göç konusunun bir Avrupa meselesi olduğunu ve ortak çaba gerektirdiğinin altını çizdiğini hatırlattı.

Bu noktada iş birliği safhasına geçilmesi gerektiğine işaret eden Milanesi, "Ama Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır." ifadesini kullandı.

- Avusturya'nın "güney sınırlarını koruma" açıklaması

Almanya'da hükümetin sığınmacılar için "transit merkezleri" kurulması yönündeki kararının ardından Avusturya hükümeti de güney sınırlarını (İtalya, Slovenya ve Macaristan) korumak için önlemler alacağını duyurmuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında sığınmacılar konusunda sağlanan uzlaşıya ilişkin, "Biz her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz ancak Avusturya'ya yük olacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." demişti.

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl de Almanya'nın sığınmacı akınını durdurmak için nasıl bir yol izleyeceğinin açıklanması gerektiğini belirterek, "Avusturya'ya zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkenin güney sınırlarını korumak için önlemler alçağız." şeklinde konuşmuştu.

- Transit merkezleri

Almanya-Avusturya sınırında yeni bir poltika izlenecek. Buna göre, başka ülkelerde kayıtlı mülteci adaylarının Almanya'ya girişlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Kurulacak transit merkezlerdeki mülteci adayları ise kayıtlı oldukları ülkelere gönderilecek. Geri göndermelerde diğer ülkelerle anlaşmalar göz önünde bulundurulacak. Üçüncü ülkelerle herhangi bir anlaşma bulunmuyorsa mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandıEylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı
Bursa'da çocuk istismarına karşı 15 bin kişi yürüdüBursa'da çocuk istismarına karşı 15 bin kişi yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Avusturya Brenner göçmen İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi sınır

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.