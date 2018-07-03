İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Avusturya'nın "İtalya, Slovenya ve Macaristan ile olan güney sınırlarını korumak için önlemler alacağı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır." dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Letonya'ya ziyarette bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Avusturya'nın "güney sınırlarını korumak için önlemler alacağı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Avusturya'nın İtalya-Avusturya sınırındaki Brenner geçiş noktasını kapatmaya karar vermesi halinde, "sorumluluğu da üstlenmesi" gerektiğini belirten Milanesi, Avrupa Konseyi'nin göç konusunun bir Avrupa meselesi olduğunu ve ortak çaba gerektirdiğinin altını çizdiğini hatırlattı.
Bu noktada iş birliği safhasına geçilmesi gerektiğine işaret eden Milanesi, "Ama Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır." ifadesini kullandı.
- Avusturya'nın "güney sınırlarını koruma" açıklaması
Almanya'da hükümetin sığınmacılar için "transit merkezleri" kurulması yönündeki kararının ardından Avusturya hükümeti de güney sınırlarını (İtalya, Slovenya ve Macaristan) korumak için önlemler alacağını duyurmuştu.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında sığınmacılar konusunda sağlanan uzlaşıya ilişkin, "Biz her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz ancak Avusturya'ya yük olacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." demişti.
Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl de Almanya'nın sığınmacı akınını durdurmak için nasıl bir yol izleyeceğinin açıklanması gerektiğini belirterek, "Avusturya'ya zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkenin güney sınırlarını korumak için önlemler alçağız." şeklinde konuşmuştu.
- Transit merkezleri
Almanya-Avusturya sınırında yeni bir poltika izlenecek. Buna göre, başka ülkelerde kayıtlı mülteci adaylarının Almanya'ya girişlerinin engellenmesi hedefleniyor.
Kurulacak transit merkezlerdeki mülteci adayları ise kayıtlı oldukları ülkelere gönderilecek. Geri göndermelerde diğer ülkelerle anlaşmalar göz önünde bulundurulacak. Üçüncü ülkelerle herhangi bir anlaşma bulunmuyorsa mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.
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