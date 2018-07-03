İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Avusturya'nın "İtalya, Slovenya ve Macaristan ile olan güney sınırlarını korumak için önlemler alacağı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Letonya'ya ziyarette bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Avusturya'nın "güney sınırlarını korumak için önlemler alacağı" şeklindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avusturya'nın İtalya-Avusturya sınırındaki Brenner geçiş noktasını kapatmaya karar vermesi halinde, "sorumluluğu da üstlenmesi" gerektiğini belirten Milanesi, Avrupa Konseyi'nin göç konusunun bir Avrupa meselesi olduğunu ve ortak çaba gerektirdiğinin altını çizdiğini hatırlattı.

Bu noktada iş birliği safhasına geçilmesi gerektiğine işaret eden Milanesi, "Ama Avusturya'nın Brenner'i kapatmaya karar vermesi, bu (işbirlikçi) ruha aykırı olur. Her kim böyle bir eylemde bulunursa sorumluluğu da üstlenmek durumunda kalır." ifadesini kullandı.