İtalya’dan Fransa’nın göçmen eleştirilerine cevap

İtalya'da Başkanlıkça hafta sonu kurtarılan 629 kaçak göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin gemisine limana geliş izni vermemesini eleştiren Fransa’ya "İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez." yanıtı verildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Fransa’dan Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamalar hayret verici ve gerçekten ne olduğuyla alakalı ciddi bir bilgi eksikliğinin göstergesi. İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez.” ifadeleri kullanıldı.

İspanya’nın Aquarius olayıyla ilgili İtalya’yla "dayanışma" gösterdiğinin altı çizilen açıklamada, Fransa’nın ise "alaycılık" yaptığı kaydedildi.

İtalyan hükümetinin Aquarius’taki insanları terk etmediği ve gerekli desteği sağladığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Malta’nın iş birliği yapıp insanların karaya çıkmasını reddetmesinin ardından, İspanya’dan eşsiz bir dayanışma jesti gördük. Fransa’dan ise aynı jest gelmedi, aksine Fransa (göçmen) karşılama konusunda birçok olayda çok daha sert ve gülünç politikalar benimsemiştir."