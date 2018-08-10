İtalya'dan Gazze açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanlığı, "Son birkaç saattir Gazze ve İsrail arasında artan şiddeti kınıyor ve derin endişelerimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kendine hakim olma duyusunun üstün gelmesini, şiddetin durmasını ve müdahil tüm tarafların ateşkese uymasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, artan şiddetin bir kez daha Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve siyasi çözüm çalışmaları konusundaki acil ihtiyacı ortaya koyduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ni hedef almasıyla 18 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in çarşamba akşamından bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin şehit olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Bu arada İsrail ile Hamas'ın başını çektiği Filistinli gruplar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes dün akşam 22.45'te yürürlüğe girmişti.

