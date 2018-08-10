HABER

İtalya'dan Gazze açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanlığı: - "Son birkaç saattir Gazze ve İsrail arasında artan şiddeti kınıyor ve derin endişelerimizi ifade ediyoruz" - "Şiddetin durmasını ve dahil olan tüm tarafların ateşkese uymasını temenni ediyoruz"

İtalya Dışişleri Bakanlığı, "Son birkaç saattir Gazze ve İsrail arasında artan şiddeti kınıyor ve derin endişelerimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kendine hakim olma duyusunun üstün gelmesini, şiddetin durmasını ve müdahil tüm tarafların ateşkese uymasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, artan şiddetin bir kez daha Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve siyasi çözüm çalışmaları konusundaki acil ihtiyacı ortaya koyduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ni hedef almasıyla 18 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in çarşamba akşamından bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin şehit olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Bu arada İsrail ile Hamas'ın başını çektiği Filistinli gruplar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes dün akşam 22.45'te yürürlüğe girmişti.

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyorRize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor
Rize'de sel: 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2) YenidenRize'de sel: 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2) Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Filistin Gazze Hamas israil İtalya kınama saldırı

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.