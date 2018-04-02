HABER

İtalya'dan "İsrail'deki Afrikalı göçmenler" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir"

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında varılan "göçmen anlaşmasına" ilişkin, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile BM arasında varılan anlaşma kapsamında İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin, İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesi kullandı.

- İsrail 16 bin 250 Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, BM ile varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurmuştu.

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail'de tamamına yakını Eritre ve Sudan'daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor.

İsrail hükümeti bu kişilere mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

'İhanet kokan sözler yükselmeye başladı''İhanet kokan sözler yükselmeye başladı'
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Eski HSYK üyesi cezaevinde öldüEski HSYK üyesi cezaevinde öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrikalı göçmenler anlaşma BM göçmen israil İtalya

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK binasının depo kısmında yangın

YSK binasının depo kısmında yangın

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Bahçelievler'de araç kundaklayan 5 PKK'lı yakalandı

Bahçelievler'de araç kundaklayan 5 PKK'lı yakalandı

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.