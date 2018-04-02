İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında varılan "göçmen anlaşmasına" ilişkin, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile BM arasında varılan anlaşma kapsamında İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin, İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesi kullandı.

- İsrail 16 bin 250 Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, BM ile varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurmuştu.