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İtalya'dan muhtemel Suriye müdahalesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 03:51 | Son Güncelleme

Başbakan Gentiloni: - "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" - Hükümet kaynakları: - "İtalya, (Suriye'de) süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil değildir"

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Başbakan Gentiloni, rejimin Duma'daki kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Gentiloni, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Ajansın bir diğer haberine göre ise hükümet kaynakları, "Yürürlükte olan uluslararası ve ikili anlaşmalarımız temelinde, İtalya müttefiklerinin güvenlik ve korumalarını garanti etmek adına her zaman çalışmalarına destek vermiştir ancak İtalya, süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil değildir." açıklamasında bulundu.

- "Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur"

İtalya Dışişleri Bakanlığı da ülkenin Suriye ile ilgili son gelişmeler konusundaki tutumuna ilişkin internet sitesinde Bakanlık Müsteşarı Vincenzo Amendola'nın açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre Amendola, "(Aşırı sağcı Lig partisinin lideri) Matteo Salvini gibi, İtalya'dan Batının Suriye'ye askeri müdahalesine karşı bir duruş soranlara, İtalya'nın her zaman her türlü kimyasal silah kullanımını en sert şekilde kınadığını hatırlatırım. Kimyasal silah kullanımı bir savaş suçu ve uluslararası hukukun çok ciddi şekilde ihlalidir." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan hükümetinin, ülkenin "geleneksel müttefikleri" ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanında yer aldığını belirten Amendola, Salvini aksini düşünüyorsa bunu açıkça söylemesi gerektiğini kaydetti.

İtalya'nın gerçeklerin bir an önce ve bağımsız bir soruşturmayla tespit edilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Amendola, buna karşın Rusya'nın vetosunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) soruşturmanın açılmasını önlediğini hatırlattı.

Amendola, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve BM'nin geçmişte, Beşşar Esed rejiminin farklı olaylarda sivil Suriye halkına yönelik kimyasal silah kullandığını zaten saptadığına dikkati çekti.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili sosyal medya paylaşımında, Rusya'ya "hazır ol" mesajları vererek "Füzeler geliyor. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadesini kullanmıştı.

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