İtalya'dan muhtemel Suriye müdahalesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Başbakan Gentiloni, rejimin Duma'daki kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Gentiloni, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Ajansın bir diğer haberine göre ise hükümet kaynakları, "Yürürlükte olan uluslararası ve ikili anlaşmalarımız temelinde, İtalya müttefiklerinin güvenlik ve korumalarını garanti etmek adına her zaman çalışmalarına destek vermiştir ancak İtalya, süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil değildir." açıklamasında bulundu.

- "Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur"

İtalya Dışişleri Bakanlığı da ülkenin Suriye ile ilgili son gelişmeler konusundaki tutumuna ilişkin internet sitesinde Bakanlık Müsteşarı Vincenzo Amendola'nın açıklamasını yayımladı.