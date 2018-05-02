İtalyan sanatçı Nina Zilli, Türkiye'de ilk kez sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Nina Zilli olarak tanınan İtalyan şarkıcı Maria Chiara Fraschetta, 10 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.
Son albümü "Modern Art"ı geçen yıl çıkaran sanatçı, dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.
Konservatuvarda opera şarkıcılığı bölümüne 13 yaşındayken başlayan sanatçı ilk kez konser vereceği Türkiye'de, İş Sanat'ta sahne alacak.
İlk grubu "The Jerks"i, 1997'de kuran ve farklı ülkelerde yaşayan Fraschetta, Nina Zilli adıyla ilk single çalışması olan "50mila" yı 2009'da piyasaya sürdü.
"Sempre Lontano" albümüyle büyük bir başarı yakalayan Nina Zilli, 2012 Sanremo Müzik Festivali'nde İtalya'yı Eurovision Şarkı Yarıması'nda temsil etmek üzere seçildi ve yarışmaya "L'amore e femmina" şarkısıyla katıldı.
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