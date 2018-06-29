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İtalyan yetkililerin Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı ile görüştüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:18 | Son Güncelleme

Avrupa Anayasal ve İnsani Hakları Merkezi, İtalya hükümeti aleyhinde Avrupa Komisyonu'na şikayet dilekçesi sundu - Dilekçede, İtalyan yetkililerin, AB'nin seyahat yasağı uyguladığı Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük ile 2018 başında gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü

BRÜKSEL (AA) - İtalyan yetkililerin, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük ile 2018 başında gizlice görüştüğü iddia edildi.

Avrupa Anayasal ve İnsani Hakları Merkezi (ECCHR) tarafından AB Komisyonuna sunulan şikayet dilekçesinde, İtalya'nın Memlük ile gizli görüşmeye ev sahipliği yapmasının AB kurallarına aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, söz konusu görüşmenin Memlük ve eski İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti arasında 2018 başında gerçekleştiği belirtildi.

AB'nin 2011'den bu yana Memlük'e uyguladığı seyahat yasağının da çiğnendiğine yer verilen dilekçede, İtalyan istihbaratının başındaki isim Alberto Manenti'nin de görüşmeye katıldığı öne sürüldü.

Şikayet dilekçesinin altında imzası bulunan diğer 14 sivil toplum kuruluşu arasında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Memlük İtalya Suriye

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