İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo Şanlıurfa'da

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mattiolo, Vali Abdullah Erin ile makamında bir araya geldi.
Mattiolo ziyarette, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Erin'e teşekkür etti.
Vali Erin de iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini belirtti.
Erin, Büyükelçi Mattiolo'ya bakır fincan takımı hediye etti.
Mattiolo, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir'i de ziyaret etti.
Kızıldemir de ziyaretin anısına Mattiolo'ya Göbeklitepe'nin maketini hediye etti.
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum