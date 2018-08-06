İtalya'nın güneyinde trafik kazası: 12 ölü, 3 yaralı

İtalya'nın güneyindeki Foggia şehrinde meydana gelen kazada, aralarında göçmen tarım işçilerinin de olduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Foggia kentinde trafik kazası meydana geldi.
Jandarmadan edinilen bilgiye göre, kazada 12 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin bazılarının tarım işçisi olarak çalışan göçmenler olduğu belirtildi.
İş çıkışı evlerine giden göçmenleri taşıyan kamyonetin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı ifade edildi.
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