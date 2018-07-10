İTB'nin resmi statüsünün iadesi talebiyle açtığı dava

"Kararda, aynı içerikle ve aynı hukuki sebeple daha önce başka dilekçe yatırılıp, mahkeme tarafından reddedilmiş olduğundan dolayı ve ortada yeni bir durum oluşmadığı ileri sürülerek davanın reddedildiği bildiriliyor. Oysa, Yunan Medeni Usül Kanunu’nun 758. maddesi, belirli bir konuda birden fazla dilekçe sunulmasını öngörüyor. Buna göre, daha önce reddedilen bir konuda bir süre sonra farklı bir durum oluşabilir ve yeniden hukuki başvuru yapılabilir. Yunan Parlamentosunda, Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemenin kabul edilmesinden sonra farklı bir durum oluştu. Buna rağmen açtığımız yeni dava reddediliyor. Tam bir hukuk skandalı."

Kara, mahkeme kararında belirtilen ret gerekçesinin AİHM kararlarına ve Yunan Medeni Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Mahkemenin gerekçeli kararını 22 Haziran’da açıkladığını ancak dün ellerine ulaştığını anlatan Kara, "Bu, hukuka uygun olmayan skandal bir karar." dedi.

İTB’nin avukatlarından Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya İstinaf Mahkemesinin, İTB’nin, “AİHM kararı doğrultusunda, İTB’nin kapatılmasına ilişkin mahkeme kararlarının ortadan kaldırılması” yönünde açtığı davanın, benzer başka bir davanın daha önce de görüşülerek kabul edilmediği gerekçesiyle "usulen" reddine karar verdiğini söyledi.

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya’da, İskeçe Türk Birliğinin (İTB), "Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu"na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunan mahkemesi tarafından reddedildi.

İTB’nin, mahkeme kararını kabul etmediğini ve AİHM kararı doğrultusunda resmiyetinin iade edilmesine yönelik yasal mücadelenin devam edeceğini ifade eden Kara, bu konunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve birçok uluslararası İnsan Hakları kuruluşları tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

Kara, "Önümüzdeki günlerde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne, Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulamadığına ilişkin bir bilgilendirme mektubu göndereceğiz. İTB yöneticileriyle istişarelerde bulunarak bundan sonrası için gereken tüm hukuki girişimleri yapacağız." diye konuştu.

-"Yunanistan demokrasisi açısından kaygı vericidir"

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da Trakya İstinaf Mahkemesinin ret kararının toplum içerisinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirerek, "Ülkemiz Yunanistan, uluslararası hukuku uygulamayan ülke pozisyonuna girmektedir. Bu Yunanistan demokrasisi açısından kaygı vericidir." dedi.

Mahkemenin, 2017'de onaylanan Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasayı dikkate almadan karar verdiğine dikkati çeken Ahmetoğlu, İTB’nin 10 yılı aşkın süredir AİHM kararının uygulanmasını beklediğini kaydetti.