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"İtecik lalesi"ni koparmanın cezası 48 bin 600 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

Uşak'ta, İtecik lalesinin korunması için köylerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor

Uşak'ta, halk arasında "İtecik lalesi" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğini koparana 48 bin 600 lira ceza kesiliyor.

Uşak Valisi Salim Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ile Kayağıl köyü yakınlarındaki İtecik Tepesi'nde yetişen bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğiyle ilgili incelemelerde bulundu.

Koruma altındaki endemik çiçek türüyle ilgili bilgi alan Vali Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında "İtecik lalesi" diye adlandırılan şakayık türünün yılda 15 gün kadar açık kaldığını söyledi.

Kırmızı renginden dolayı bölgede farklı efsanelerle anılan çiçeğin önemini anlatan Vali Demir, "Bu bölgede koruma faaliyetlerimiz devam ediyor. Bitkinin yaşatılması için çaba harcıyoruz, köylüleri bilinçlendiriyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de özellikle bahar aylarında bölgede koruma tedbirlerinin artırıldığını vurguladı. Tekin, "Bu türün koparılması halinde 48 bin 600 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Ekiplerimiz çevre köylerde toplantılar düzenleyerek çiçekle ilgili bilgi veriyor." diye konuştu.

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