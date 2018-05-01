İtfaiye amiri, bulduğu telefonu sahibine teslim etti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN Nusaybin ilçesinde İtfaiye Amiri Süleyman Dursun, sokakta bulduğu cep telefonunu, sahibini bularak teslim etti.

Nusaybin Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Dursun, sokakta bulduğu 2 bin lira değerindeki cep telefonunun sahibini, rehberdeki numaralara bakarak buldu. Şifre konulmayan telefonun rehberindeki bir numarayı arayan Dursun, telefonu açan kişiye "Sizi aradığım numara kime aitse telefonunu kaybetmiş. Nusaybin İtfaiyesi'ne gelip alsın" dedi.

Aranan kişi, telefonun sahibi kadını arayıp bilgilendirdi. İtfaiye binasına giden kadın, telefonunu İtfaiye Amiri Süleyman Dursun'dan teslim aldı. İsmi açıklanmak istemeyen kadın, Dursun'a teşekkür etti.

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