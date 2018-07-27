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İtfaiye aracı "gelin arabası" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Elazığ'da itfaiye eri olarak görev yapan Serkan İrhan, düğününde itfaiye aracını "gelin arabası" yaptı - İtfaiye aracına binmekte güçlük çeken gelin için ayrıca bir otomobil "gelin arabası" olarak süslenirken, düğün sonunda itfaiye aracının da bulunduğu konvoy şehir turu attı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesinde görevli itfaiye eri düğününde "gelin arabası" olarak itfaiye aracını tercih etti ancak gelin binmekte zorlanınca bir otomobil ikinci "gelin arabası" şeklinde hazırlandı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Biriminde görevli Serkan İrhan, hayatını birleştireceği Fatma Akgündüz'e sürpriz yapmak için, biriminden izin alarak itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.

İrhan, gelini almak için baba evinin bulunduğu mahalleye siren eşliğinde itfaiye aracı ile gittiğinde mahalle sakinleri önce yangın çıktığını düşündü.

Daha sonra itfaiye aracının gelin arabası olarak süslendiğini gören mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlık yaşayanlar arasında gelin Akgündüz ve ailesi de vardı.

Gelin Akgündüz itfaiye aracına binmekte güçlük çekince bir otomobil ikinci bir gelin arabası şeklinde süslendi.

İrhan, hayat arkadaşı Akgündüz ile itfaiye aracının da bulunduğu konvoy ile düğün salonuna gitti.

- "Belediye Başkanı olarak gurur duydum"

Düğüne katılan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, dünyaevine giren çifte bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diledi.

Damadın geline ilginç bir sürpriz hazırladığına işaret eden Yanılmaz, şöyle konuştu:

"İtfaiye aracımız aynı zamanda gelin arabası olarak süslendi. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak bundan gurur duydum. İtfaiye araçlarımız her türlü hizmete koşan ve her hizmeti yapan araçlar. Yerine göre bir yangında insanı kurtarıyor ya da yangını söndürüyor, yerine göre yaralı bir kediyi, köpeği kurtarıyor veya bir yere sıkışmış olan bir kuşu ya da kartalı kurtarıyor. Ama bugün itfaiye aracımız çok farklı bir görevi üstlendi, gelin arabası oldu."

Damat İrhan da hayatını birleştirdiği Akgündüz'e unutulmaz bir düğün anısı yaşatmak için itfaiye aracını gelin arabası olarak süslediğini belirterek, "Elazığ'da itfaiye eri olarak 10 yıldır görev yapıyorum. Mesleğime aşık bir insanım. Görevimi severek yapıyorum. İtfaiye aracını gelin arabası yapmak için durumu müdürümüzle paylaştık, sağ olsun o da uygun gördü ve gelin için güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Düğünün ardından gelin ve damat itfaiye aracının da bulunduğu konvoy halinde şehir turu atarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Birimine geçti.

İrhan, burada meslektaşları ile bir süre müzik eşliğinde halay çekti.

Bu sırada arkadaşları gelin arabasının önünü bir itfaiye aracı ile keserek bahşiş istedi.

Bahşişin verilmesinin ardından yollarına devam eden çift, hayatlarının en özel günlerinden birine unutulmaz bir anı ekledi.

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