İrhan, hayat arkadaşı Akgündüz ile itfaiye aracının da bulunduğu konvoy ile düğün salonuna gitti.

Daha sonra itfaiye aracının gelin arabası olarak süslendiğini gören mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlık yaşayanlar arasında gelin Akgündüz ve ailesi de vardı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Biriminde görevli Serkan İrhan, hayatını birleştireceği Fatma Akgündüz'e sürpriz yapmak için, biriminden izin alarak itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesinde görevli itfaiye eri düğününde "gelin arabası" olarak itfaiye aracını tercih etti ancak gelin binmekte zorlanınca bir otomobil ikinci "gelin arabası" şeklinde hazırlandı.

Damadın geline ilginç bir sürpriz hazırladığına işaret eden Yanılmaz, şöyle konuştu:

"İtfaiye aracımız aynı zamanda gelin arabası olarak süslendi. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak bundan gurur duydum. İtfaiye araçlarımız her türlü hizmete koşan ve her hizmeti yapan araçlar. Yerine göre bir yangında insanı kurtarıyor ya da yangını söndürüyor, yerine göre yaralı bir kediyi, köpeği kurtarıyor veya bir yere sıkışmış olan bir kuşu ya da kartalı kurtarıyor. Ama bugün itfaiye aracımız çok farklı bir görevi üstlendi, gelin arabası oldu."

Damat İrhan da hayatını birleştirdiği Akgündüz'e unutulmaz bir düğün anısı yaşatmak için itfaiye aracını gelin arabası olarak süslediğini belirterek, "Elazığ'da itfaiye eri olarak 10 yıldır görev yapıyorum. Mesleğime aşık bir insanım. Görevimi severek yapıyorum. İtfaiye aracını gelin arabası yapmak için durumu müdürümüzle paylaştık, sağ olsun o da uygun gördü ve gelin için güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Düğünün ardından gelin ve damat itfaiye aracının da bulunduğu konvoy halinde şehir turu atarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Birimine geçti.

İrhan, burada meslektaşları ile bir süre müzik eşliğinde halay çekti.

Bu sırada arkadaşları gelin arabasının önünü bir itfaiye aracı ile keserek bahşiş istedi.

Bahşişin verilmesinin ardından yollarına devam eden çift, hayatlarının en özel günlerinden birine unutulmaz bir anı ekledi.

