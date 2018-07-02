HABER

İtfaiye aracıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:49 | Son Güncelleme

DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım (43) dün görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye aracına konularak son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım (43) dün görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye aracına konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım, görev yerinde beklerken kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün, mesai arkadaşları Kamil Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naşını, yıllarca yangından yangına koştuğu itfaiye aracıyla siren sesleri arasında itfaiyeye getirdi. İtfaiye Müdürlüğü'nün önünde düzenlenen törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, ailesi ve itfaiye personeli katıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Kamil Yıldırım'ın yangın ve kurtarma operasyonlarında en ön saflarda başarıyla görev aldığını söyledi. Dualar okunmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzeri itfaiye aracıyla Yeni Karaköy mezarlığına götürüldü.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor! Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.