İtfaiye çalışanından Bakan Gül’e anlamlı türkü

Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e itfaiye çalışanlarınca türkülü karşılama yapıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara İtfaiyesi ziyareti sırasında itfaiye çalışanlarınca türküyle karşılandı. İtfaiye erleriyle bir araya gelen Gül’ün gelişi şerefine bir itfaiye eri tarafından türkü okundu. İtfaiye erlerinin cesur çalışmalarını vurgulayan türkü, dinleyenleri mest etti.