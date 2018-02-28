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İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:10 | Son Güncelleme

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Gümeli İlk ve Ortaokulu’nda yangın ve doğal afet tatbikatı yaptı.

İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Gümeli İlk ve Ortaokulu’nda yangın ve doğal afet tatbikatı yaptı. Okullarında ilk defa tatbikat yapılan öğrenciler, itfaiyecilere ve tatbikata büyük ilgi gösterdi.
Tatbikatta ekipler tarafından Gümeli Atatürk İlköğretim Okulu’nda öğrencilerine yangın söndürme ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Atatürk İlköğretim Okulu’nda yangın ihtimaline karşı öğrencilerle beraber yangın tatbikatı yaptı. Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı.
Okul bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş de önce itfaiye ekipleri daha sonra da öğrenciler tarafından söndürüldü. Bu sırada öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Tatbikat öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.

İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

İtfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

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