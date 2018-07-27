İtfaiye ekipleri yavru leylek için seferber oldu

Kars'ın Selim ilçesinde yuvasından düşen yavru leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
İlçeye bağlı Sarıgün köyünde direkteki yuvasından düşen leylek yavrusunu geri koyamayan köylüler, Selim Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri ilçeden 25 kilometre uzaklıktaki köye geldi.
İtfaiye aracı yardımıyla yavru leylek direğin tepesindeki yuvasına bırakıldı.
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