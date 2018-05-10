HABER

İtfaiye ekiplerinin martı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerinin martı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Silivri’de apartman boşluğuna düşen martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesinde bulunan bir apartmanın boşluğunda bulunan martıyı gören daire sakini, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Martı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince uzun uğraşılar sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan martı, daha sonra doğaya bırakıldı.

İYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndüİYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndü
İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlarİYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar
Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye martı Silivri

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.