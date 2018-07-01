İtfaiye eri nöbette hayatını kaybetti

Düzce'de 44 yaşındaki itfaiye eri, nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Kamil Yıldırım (44), nöbeti sırasında kalp krizi geçirdi.
Yıldırım, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım'ın naaşı, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
15 yıllık itfaiye erliği yapan ve 3 çocuk sahibi Yıldırım için, yarın Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
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