İtfaiye eri sınavı renkli görüntülere sahne oldu

İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava 11-25 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden, boy kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından KPSS puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı. Günde ortalama 50 kişinin gireceği sınav, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 26 Temmuz'a kadar sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) itfaiye eri olarak çalışmak isteyen adayların uygulamalı sınavı başladı. Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sabah saat 10.00'dan itibaren eşofman ve spor ayakkabılarıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi ve sınava geçildi.

Özgür Deniz KAYA-Selen ÖZÇELİK/İSTANBUL, ((DHA) İSTANBUL İtfaiyesi'nde görev almak isteyen adayların uygulama sınavına bugün başlandı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda itfaiye eri olmak için kıyasıya mücadele eden adayların yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞARILI BULUNAN 500 KİŞİ ALINACAK

İstanbul İtfaiyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman, "Bundan 15 gün önce sistemimize adaylarımız müracaat etti. 10 binden fazla müracaatımız oldu. Ama kriterler gereği, KPSS'de 60 puan ve üzeri, 30 yaş sınırı, boy ve kilo ölçümlerinden sonra C sınıfı ehliyeti bulunan adaylardan bugün burada 15-20 gün süresince 984 adayın sınavını gerçekleştireceğiz. Bu adaylar arasından 500 kişiyi seçmeye çalışıyoruz. KPSS puan sıralamasına göre, aldıkları uygulamalı ve sözlü sınav puanlara göre 500 kişi bulup belediyemize yerleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Adayların alımına ilişkin kriterlere değinen Şarman, "KPPS haricinde C sınfı ehliyeti olma ve 30 yaş sınırı var. 1,67 boydan yüksek olmalı ve boy kilo arasında 10 puandan fazla fark olmamalı. Bu şartları taşıyan 984 kişi şu anda sınavımızda" diye konuştu.

BALYOZLA KAPI KIRMA SİMÜLASYONU UYGULANDI

Sınavın yapılma şekline değinen Beyoğlu Bölge Amiri Nurettin Ünal ise "Sporcu engellerin arasından geçerek gidiyor. Balyozla tekeri belli bir mesafeye itiyor. Bunun manası kapı kırmak. Kapıyı kırdıktan sonra renk toplarını yerlerine koyuyor. Oradan sonra devam edip yangını bulduğunu farz ediyor. Ardından su sıkıyor. Sonra üst katları kontrol etmek için binaya çıkıyor ve yukarıya bir nesneyi çekiyor. Daha sonra engelinden atlayıp yaralıyı bulduğunu farz ediyor. Yaralıyı belli mesafeden dışarı çıkarıp itiyor. Daha sonra dinlenerek şınav ve barfiks.bölümüne geçiyor. Onları da bitirdikten sonra parkur tamamlanıyor" dedi.