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İtfaiye merdiveni ebabil kuşları için kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 ebabil kuşu, yerden uçamayınca itfaiye merdiveniyle yükseğe çıkartılarak salıverildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 ebabil kuşu, itfaiye merdiveniyle yükseğe çıkartılarak uçuruldu.

Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, bir ihbar üzerine gittikleri evde çatı arasına sıkışmış 2 ebabil kuşunu kurtardı. Daha sonra itfaiye müdürlüğüne getirilen kuşlar, beslenerek tedavi edildi.

Kuşların yerden uçamadığını fark eden ekipler, itfaiye aracında bulunan merdivenle yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkardıkları kuşları buradan salıvererek uçmalarını sağladı.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı'da ilk defa ebabil kuşuna rastlandıklarını söyledi.

Kuşları yerden uçuramayınca itfaiye merdiveniyle 20 metre yüksekliğe çıkararak uçurduklarını anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"İtfaiye müdürlüğümüze gelen bir ihbarı değerlendirdiğimizde kuşun çatı arasına sıkıştığını gördük. Oradan kurtararak itfaiye müdürlüğümüze getirdik. Bugün yine bir inşaat alanında mahsur kalan bir kuş olduğunu ihbarı üzerine onu da kurtararak itfaiye müdürlüğümüze getirdik. Kuşlarla ilgi araştırma yaptığımızda kuşların ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Kuşları tedavisinin ardından uçurmak için çok uğraştık ama uçuramadık. Sonra bir araştırma daha yaparak bu kuşların yüksek bir yerden uçması gerektiğini öğrendik. İtfaiye aracımızın merdivenini 20 metre yüksekliğe çıkarak kuşlarımızı buradan uçurdum. Kuşlar normal yaşam alanlarına döndüler."

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı ebabil kuşu Zonguldak

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