İtfaiye Müdürlüğü Başkan Acar’ı ağırladı

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Belediye Başkanı Saffet Acar’ı ağırladı.
Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, davet üzerine İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Başkan Saffet Acar, yaptığı ziyarette İtfaiye Müdürü Sinan Özçelik, eğitim, tatbikat, yangın ve kazalara yapılan müdahaleler hakkında Acar’a bilgi verdi. Başkan Saffet Acar son olarak personel ile akşam yemeğine katıldı.
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