İtfaiye önündeki kazaya anında müdahale

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Saat 12.30 sıralarında Yakacık mevkisinde meydana gelen kazada Samandıra yönüne seyreden T.K. idaresindeki 34 VS 7394 plakalı hafif ticari araçla, S.Ö. yönetimindeki 34 BE 8301 plakalı otomobil Yakacık İtfaiye İstasyonu önünde çarpıştı.
İtfaiye istasyonundan kazayı gören itfaiye erleri, kazaya karışan sürücülere ilk müdahaleyi yaparak olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Ambulanslarla Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesine ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre yan yoldan sağlanırken, araçlar kısa sürede çekicilerle kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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