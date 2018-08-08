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İtfaiyeciler günlük spor yapıp tatbikatla kendilerini geliştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde itfaiyeciler, her sabah önce spor ardından ise tatbikat yapıyor.

Efendi ERKAYIRAN/(KADİRLİ)OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde itfaiyeciler, her sabah önce spor ardından ise tatbikat yapıyor. Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erlerinin günlük spor ve tatbikatlarla kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan şunları kaydetti; " İtfaiye Müdürlüğümüze spor aletleri aldık. Her sabah spor yapacaklar. Yangınlara daha hızlı müdahale etmek için kendilerini geliştirecekler. Fiziksel olarak kendilerini güçlendirecek olan itfaiyecilerimiz sporla kendilerini yenileyecek ve yangınlara daha hızlı müdahale edecekler. Sporun insanı zinde tuttuğu düşünüldüğünde itfaiyecilerimiz sporla kondisyonlarını en üst seviyede tutacak ve tatbikatlarla da kendilerini geliştireceklerdir" dedi. İtfaiyecilerin yangına müdahalelerde daha seri ve güçlü olması için günlük spor yaptıklarını söyleyen İtfaiye Şefi Nevzat Biçer ise, "Her gün koşuyor, basket oynuyor, şınav, barfiks gibi spor yaparak güçleniyoruz. İtfaiyecinin bazen çok güçlü bazen çok çevik olması gerekiyor. Bunun içinde ekip arkadaşlarımızla rutin sporumuzu yaparak kendimizi yeniliyoruz. Arkadaşlarımız spor yaparak kendilerini daha kuvvetli ve çevik oluyorlar. İlçe genelinde tatbikatlar yaparak da kendilerini geliştiriyorlar. İtfaiyemizin daha hızlı ve etkin bir mücadele vermesi için imkanları seferber eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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