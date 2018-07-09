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İtfaiyecinin dikkati kekliği yanmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

İtfaiyecinin dikkati kekliği yanmaktan kurtardı

Adıyaman'da itfaiye ekipleri, anız yangınını söndürürken fark ederek bir torbada bulduğu kekliği yanmaktan son anda kurtardı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Adıyaman Havalimanı yakınlarındaki anız yangınına gitti.

Yangın söndürme çalışmaları yapan ekipler, bu sırada yerde ağzı telle bağlı torba buldu. Torbanın hareket ettiğini fark eden ekipler, açtıklarında içinde keklik olduğunu gördü.

Ekipler, dikkatleri sayesinde yanmaktan kurtardıkları kekliği doğal yaşamına saldı.

İtfaiye vardiya amiri Necmettin Çalım, yaptığı açıklamada, anız yangını için Adıyaman Havalimanı yakınındaki bölgeye gittiklerini ve yangını söndürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yangın sırasında ağzı kapalı halde torbaya rastladıklarını dile getiren Çalım, ''Torbayı bıçakla açtık. İçinde bulunan keklik kuşu yanmaktan kurtuldu. Bu şekilde özgürlüğüne kavuşmuş oldu.'' dedi.

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Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anız yangını keklik kuşu

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