İtfaiyeden gökdelen yangını açıklaması

Ertan KILIÇ - İstanbul DHA - MASLAK'ta 32 katlı Sun plazada çıkan yangınla ilgili İstanbul İtfaiyesi'nden açıklama yapıldı.

Yangının dış cephe aydınlatma sisteminde çıktığı belirtilen açıklama ihbarın saat 05.49'da alındığı kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine İstinye, Hacıosman, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Turgutreis ve İkitelli itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. 69 personel ve 24 araç ile müdahale edilen yangının kısa sürede söndürülürken maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

