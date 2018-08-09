İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde boş su kuyusuna düşen gebe inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Beyler Mahallesi'nde Cevdet Öncü'ye ait gebe inek, tarlada otlarken yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştü.
Öncü, düştüğü dar kuyuda mahsur kalan ineğinin çıkarılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iple kuyuya indiklerinde gebe olan ineğin yerinden kalkamadığını gördü.
Daha sonra iş makinesi yardımıyla kuyunun kenarını kazan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ardından ineği kuyudan çıkardı.
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