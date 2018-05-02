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İtfaiyeden karga kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

Serçe yuvasına girmeye çalışırken sıkışan kargayı, itfaiye kurtardı

Malatya'da, serçe yuvasına girmeye çalışırken sıkışan karganın yardımına itfaiye yetişti.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde kerpiç evin duvarındaki serçe yuvasına girmeye çalışırken sıkışan kargayı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Tek katlı evin duvarına merdivenle çıkan ekipler, yuvanın etrafını açarak kurtardığı kargayı doğaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar, kargayı kurtaran itfaiye erini alkışlayarak, teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye karga Malatya

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