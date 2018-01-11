İtfaiyeden sığırcık operasyonu

Uşak'ta ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan sığırcığı itfaiye ekipleri kurtardı.
Küçükçarşı parkındaki çam ağacında bir sığırcığın ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaşarak sığırcığı ağaçtan kurtardı.
Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülen sığırcık, ayağında oluşan kesikler tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
(AA)
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak
Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Halkbank açıklaması
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum