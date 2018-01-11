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İtfaiyeden sığırcık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Uşak'ta ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan sığırcık itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Uşak'ta ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan sığırcığı itfaiye ekipleri kurtardı.

Küçükçarşı parkındaki çam ağacında bir sığırcığın ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaşarak sığırcığı ağaçtan kurtardı.

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülen sığırcık, ayağında oluşan kesikler tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

(AA)

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