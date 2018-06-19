Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir iş yerinin otomatik kepenk boşluğuna sıkışarak yaralanan yavru kedinin bakımını itfaiye ekipleri üstlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir sokakta yaralı yavru kedi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir iş yerinin otomatik kepenk boşluğuna sıkışarak yaralanan yavru kediyi, Alaplı Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne götürdü.

Arka ayakları tutmayan kediyi, tedavisinin ardından itfaiye müdürlüğüne getiren itfaiye erleri, sahipsiz yavrunun bakımını üstlenmeye karar verdi.

Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı olarak sokakta bırakılan yavru kediyi sahip çıkarak tedavisini üstlendiklerini söyledi.

Yavru kedinin arka ayaklarını tutmadığını bu yüzden yerde sürünerek hareket ettiğini ifade eden Taşkın, şöyle konuşu:

"Maalesef yavru kedinin arka ayaklarında bir problem var. Göstermiş olduğumuz bir veteriner tarafından tedavi altına alınarak bir hafta süreyle bakılması gerektiğini bize söyledi. Biz de itfaiye müdürlüğümüze getirerek ona bakabildiğimiz kadar bakacağız. Bugün de kendi imkanlarımızla başka bir veterinere götüreceğiz. Arka ayakları tutmadığı için yerde sürünerek ilerliyor. Hayvanlara zarar vermemek ve bu hayvanları korumamız gerekiyor. Hayvanları yaralı olarak sokağa atmamalıyız, tedavi etmeliyiz. Biz itfaiye ekipleri olarak hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz."