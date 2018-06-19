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İtfaiyeden yavru kediye ikinci "Hayat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta boşluğa sıkışan yaralı yavru kedinin bakımını, onu kurtarmaya gelen itfaiye erleri üstlendi - Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın: - "Maalesef yavrunun arka ayaklarında kırık var. Kendi imkanlarımızla veterinere götürdük. Ayakları tutmadığı için yerde sürünerek ilerliyor. Ona bakabildiğimiz kadar bakacağız" - "Kapsamlı tedavi yapılıyor, ameliyat olacak. Yaşarsa adını 'Hayat' koyacağız"

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir iş yerinin otomatik kepenk boşluğuna sıkışarak yaralanan yavru kedinin bakımını itfaiye ekipleri üstlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir sokakta yaralı yavru kedi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir iş yerinin otomatik kepenk boşluğuna sıkışarak yaralanan yavru kediyi, Alaplı Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne götürdü.

Arka ayakları tutmayan kediyi, tedavisinin ardından itfaiye müdürlüğüne getiren itfaiye erleri, sahipsiz yavrunun bakımını üstlenmeye karar verdi.

Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı olarak sokakta bırakılan yavru kediyi sahip çıkarak tedavisini üstlendiklerini söyledi.

Yavru kedinin arka ayaklarını tutmadığını bu yüzden yerde sürünerek hareket ettiğini ifade eden Taşkın, şöyle konuşu:

"Maalesef yavru kedinin arka ayaklarında bir problem var. Göstermiş olduğumuz bir veteriner tarafından tedavi altına alınarak bir hafta süreyle bakılması gerektiğini bize söyledi. Biz de itfaiye müdürlüğümüze getirerek ona bakabildiğimiz kadar bakacağız. Bugün de kendi imkanlarımızla başka bir veterinere götüreceğiz. Arka ayakları tutmadığı için yerde sürünerek ilerliyor. Hayvanlara zarar vermemek ve bu hayvanları korumamız gerekiyor. Hayvanları yaralı olarak sokağa atmamalıyız, tedavi etmeliyiz. Biz itfaiye ekipleri olarak hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Sinan Taşkın, yavru kediye tedavisinin ardından itfaiye müdürlüğünde bakacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İtfaiye Müdürlüğü olarak Ereğli ilçesinde daha kapsamlı bir veteriner hekimliğine personelimiz kendi imkanlarıyla yavru kediyi getirdi. Veteriner hemen yavru kediye müdahale etmeye başladı. Arka ayaklarını kırık olduğunu öğrendik. Şu an orada daha kapsamlı tedavi yapılıyor. Ameliyat olacağı da bizlere söylendi. Durumunu takip ediyoruz. Cenab-ı Allah yavru kediye ikinci bir hayat verirse tedavisinin ardından onu müdürlüğümüze alarak burada bakmayı düşünüyoruz. Adını da 'Hayat' koyacağız. Tüm personelimizle birlikte ona sahip çıkarak büyüteceğiz. Yavru kedimizin bir an önce iyileşmesi için dua edeceğiz."

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Alaplı Zonguldak

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