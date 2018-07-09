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İtfeiye eri olmak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olarak istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için, adaylar zorlu parkurda dayanıklılık sınavına tabi tutuldu.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olarak istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için, adaylar zorlu parkurda dayanıklılık sınavına tabi tutuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük itfaiye filosuna sahip Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiyecilik hizmetlerine daha da profesyonel bir ekiple devam edecek. Bu kapsamda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre belirlenen 471 aday İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde dayanıklılık sınavına girdi. İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde sağlık kontrolünden geçirilen adaylar, sırasıyla 200 metrelik parkurda lastik atlama, dengede durma, engel atlama gibi etaplarda yarıştı. Zamanla da yarışan adaylar daha sonra 15 metrelik itfaiye merdivenine tırmanıp, itfaiye hortumuyla hedefe su sıktı, zorlu parkuru en kısa zamanda tamamlamaya çalıştı.

Bölgenin en güçlü itfaiye filosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, itfaiyede iyi bir ekip oluşturacaklarını söyledi. Araç filosunu genişlettiklerini belirten Yalçın, "Bir taraftan büyürken, İçişleri Bakanlığı'nın emriyle de 100 itfaiye elemanın imtihanlarını başlatmış olduk. Bu sınavlar 2 türlü oluyor, hem yazılı hem uygulamalı. Yazılı sınav KPSS ile belirleniyor. Bir de burada sözlü ve uygulamalı mülakat yapıyoruz. Hafta başından bu tarafa 6 gündür sürekli imtihandayız. İtfaiyecilik çok ehemmiyetli, kutsal bir meslek hem de insanların can ve mal emniyeti açısından hazır bulunulması gereken bir statü. Hepsinin devlet memuru olması icap eder. Bugüne kadar alımlar da taşeron firma elemanları üzerinden tercih edilmiş. Ancak itfaiyecilik devlet memuru marifetiyle ile yapılacak zorunlu işler arasındadır. Gençlerden çok başarılı olanlar var. İtfaiyecilik okulundan mezun olanlar var. Bu noktada iyi bir ekip kuracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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