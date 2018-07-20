İthal edilen 20 bin angus Samsun Limanı'na ulaştı

Uruguay'dan ithal edilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvan, deniz yoluyla Samsun'a getirildi.
Samsun Limanı'na yanaşan Ocean Shearer adı geminin taşıdığı 20 bin angusun boşaltılmasına başlandı.
Tırlarla Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki illere gönderilecek angusların gemiden indirilmesinin pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan gemiden yayılan kötü koku, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.
Vatandaşlar, gemilerle getirilen büyükbaş hayvanlardan kaynaklanan kötü kokunun her seferinde etkili olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmalarını istedi.
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