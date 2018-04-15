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İthal kadavrada ameliyat yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde hekimler, yurt dışından getirilen kadavralar ile Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında ameliyat gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde hekimler, yurt dışından getirilen kadavralar ile Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında ameliyat gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çukurova KBB Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, “Kadavralar yurt dışından geliyor. Eskiden biz sadece video izleyerek ameliyatı öğrenirdik ama artık doktorlar kadavra üzerinde ameliyat yapıp pratik yapabiliyorlar” dedi.
Balcalı Hastanesi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Derneği ve Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği işbirliğiyle Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında kadavra kursu ve video konferans etkinliği düzenlendi. Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen ve birçok önemli bilim insanının katıldığı ulusal nitelikteki etkinlikte çok sayıda kadavra üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi. İlk gün kadavra üzerindeki kurslar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarlarında 70 kursiyer takip ederken, ikinci gün ise video konferans sistemi ile 400’e yakın katılımcının takip ettiği konferanslarda 100’ün üzerinde konuşmacı bilimsel sunum yaptı.
Türkiye’de bulunması zor olan ve yurt dışından belirli prosedürler sonrası belli bir miktar ücret ödeyerek kadavraları üniversiteye getirten Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çukurova KBB Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de kadavradan ameliyat büyük imkan”
16 yıldır seminerler düzenlediklerini ancak son 5 yıldır kadavra üzerinden ameliyat yapıldığını söyleyen Tuncer, şunları kaydetti:
“Bizim etkinliğimizde Türkiye’deki KBB hekimleri gelip videolardan ameliyatları izliyorlar. Bu ameliyatları usta doktorlardan izleme şansları oluyor. Son 5 senedir Çukurova Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı’nın laboratuvarında kadavra kursları yapıyoruz. Bu sene kadavradan sinüs ve burun cerrahisi kurslarını yaptık. 70 kadar kursiyerimiz eğitim aldı. Onlar için kadavra getirttik ve 70 kadar da kursiyere ders vermesi için hocalarımızı davet ettik. Hekimlerimiz kadavralar üzerinde bu ameliyatları yaptılar ve direk bir canlının üzerinde yapmaktansa kadavra üzerinde daha heyecanı stresi az ama bire bir ameliyatı canlı doku üzerinde yapma şansı budular. Bu çok güzel bir imkan bizim asistanlığımız zamanında sadece yurtdışında olurdu ve çok yüksek paralarla çok zor giderdik. Bunu Türkiye’de yapabilmek hekimlerimiz için çok büyük bir imkan.”

“Bir kadavra 3 kez kullanılıyor”
Kadavraların ölen kişilerin aileleriyle belli görüşmeler sonucu ve yasal prosedürlere uygun olarak Türkiye’ye getirildiğini anlatan Prof. Dr. Ülkü Tuncer, “Hem yasal prosedürü var hem de ücreti var. Gelecek yıl da bu kadavraların kulakları üzerinde kulak ameliyatları ve tükürük bezi ameliyatları yapılacak. Bir kadavrayı birkaç kez eritip kullanıyoruz. 3 kez kullanma şansımız var saklıyoruz onları.“

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