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İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

İtikaf nedir ve ne zaman girilir merak ediliyor. 2018 yılı Ramazan ayının 16. gününe girdik. Peygamber Efendimizin "Kadir Gecesini Ramazan'ın son on gününde arayınız" beyanı üzerine akıllara en çok takılan soru itikaf nedir, itikafa ne zaman girilir sorusu olmuştur. Bu sorulara cevap niteliğinde hazırladığımız haberde itikaf nedir, nasıl ve ne zaman girilir ile ilgili tüm merak edilenler detayları ile sayfamızda.

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

Onbir ayın Sultanı Ramazan ayının 16. gününe girmemizle beraber, bu ay içerisinde önem kazanan itikaf ile ilgili sorgulamalar başladı. Kadir Gecesi ne zaman sorusuna Peygamber Efendimiz "Ramazan ayının son on gününde ve tekli sayılı gecelerde arayınız" beyanı üzerine itikafa girilir. Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor. Ramazan son haftasına yaklaşılınca itikaf nedir, ne zaman ve nasıl girilir, şartları nelerdir, hangi camilerde itikafa izin veriliyor sorularının cevaplarını sizler için haberimizde hazırladık. İşte itikaf nedir, 2018 itikafın başlangıç zamanı, itikafın şartları detayları...

İTİKAF NEDİR?

İtikâf; bir şeye devam etmek, insanın kendisini bir yerde alıkoyması, bir yere kapanıp ibadetle meşgul olması anlamınadır. İslâmî literatürde itikâf, “bir mescidde Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra her yıl Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem’le birlikte itikâf yaptığını nakleder (Müslim, “İtikâf”, 3; Tirmizî, “Savm”, 80).

İtikâfın amacı; dünyayla ilişkileri asgarî düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet yaparak, dua ederek günahlarının bağışlanmasını umması ve Allah’a daha çok yaklaşmasıdır. Hz. Âişe (r.anha)’nın bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.s) Ramazan’da son on gün girince geceleri ihyâ eder, ailesini ibadet için uyandırır, ibadete daha çok önem verir, diğer vakitlere nisbetle daha çok ibadet eder ve Müslümanlara da bunu tavsiye ederdi. (Müslim, “İtikâf”, 7)

İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi Ramazan’ın son on gününde olması tahmin edilen Kadir Gecesine rastlama imkânı ve umudunu da artırır. Kadir Gecesi mü’minlerin en değerli, en bereketli, en mutlu gecesidir. Çünkü Yüce Yaratıcı’nın, rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, mânevî ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunulduğu bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Allah Resûlü’nün itikâf için gösterdiği bu hassasiyetin ardında yatan sebep, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesini ihya etme düşüncesiydi. Resûl-i Ekrem, son on günü itikâfta geçirmekle, âdeta bu kadirli geceyi, gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi. Nitekim Cebrail (as) tarafından Kadir gecesinin Ramazan’ın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber, önce Ramazan’ın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde itikâfa girmişti. Ancak her defasında Cebrail (as), “Aradığın şey önünde(ki günlerde)dir.” diye uyararak nihayetinde onu son on günde itikâfa girmeye sevk etmişti. (Buhârî, Ezân, 135)

Allah Resûlü, itikâfa giren kimsenin kazancını şöyle ifade etmiştir: “O, günahlardan uzak kalır ve kendisine (hayatın içinde) tüm iyilikleri yapan kimse gibi iyilikler yazılır.” (İbn Mâce, Sıyâm, 67)

2018 İTİKAF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İtikâf, Ramazan’ın yirminci iftarıyla başlar, son gün ikindi namazından sonra biter. 2018 yılında itikafa, 4-14 Haziran tarihlerinde girilecek.

İtikâfa giren kişi, zihnini derleyip toplar, yoğun olarak kendisini Allah’a ibadete verir. Kur’an okur. Zikir ve dua ile meşgul olur. Teheccüd, işrak, duhâ, evvabîn gibi nafile namazları kılar. Hadis okur. İlim öğrenebilir. İlim öğretebilir. Peygamber Efendimiz’in hayatı, sîreti, peygamberlerin ahlâkını okuyabilir. Günah yapmamaya, boş vakit geçirmemeye, zamanı israf etmemeye dikkat eder.

İTİKAFA İZİN VERİLEN CAMİLER

Ramazan ayında hangi camilerde itikafa izin veriliyor öğrenmek isterseniz aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sayfada sırasıyla ülke, şehir ilçe seçimi yaptıktan sonra faaliyet türü yazan kutudan itikafa izin verilen camiler seçimi yapmanız gerekiyor.

İtikafa izin verilen camiler için tıklayınız

İTİKAFIN ŞARTLARI

Diğer ibadetlerin olduğu gibi itikâfın da birtakım şartları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1- Niyet. Niyet diğer ibadetlerde şart olduğu gibi itikâfta da şarttır. Niyet etmeksizin camide beklemek itikaf yerine geçmez.

2- Erkeğin beş vakit cemaatle namaz kılanan mescidde itikâfa girmesi. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram’da, sonra Mescid-i Nebevî’de, sonra Mescid-i Aksâ’da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

3- Oruç. Vâcib olan itikâf için şarttır.

4- Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları. Cünüblük oruca mâni olmadığı için taharet, vâcib olan itikâfta bile şart değildir. Onun için itikâfa giren mescid içerisinde ihtilam olursa itikâfı bozulmaz.

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