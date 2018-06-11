İtirafçı olan askeri öğrenci örgüt yapılanmasını anlattı

Sinop'ta, örgüte yakın bir dershanede sınavlara hazırlandığını ve bu süre zarfında evlerde düzenlenen sohbetlere katıldığını vurgulayan İ.K, sınavı kazanmasının ardından da İstanbul'da örgütün sözde imamları tarafından devamlı aranmaya devam edildiğini aktardı.

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan bazı zanlılar örgütün askeri yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

- "Disiplin cezaları almaya başladım"

2015 yılında örgütle yavaş yavaş bağlarını koparmaya başladığını ancak sürekli aranmaya devam ettiği bilgisini veren İ.K, "Bizden sorumlu bazı sözde imamların söylemlerinden bu yapının iyi niyetli olmadığını fark ettim. Okulum devam ederken telefonlarını açmayınca bizzat yüzüme karşı 'telefonları açmaz isen sonuçlarına katlanırsın' diye tehdit ettiler. Zaten bu tehditten bir süre sonra devamlı olarak disiplin cezaları almaya başladım." dedi.

İtirafçı olan diğer zanlılar da ifadelerinde örgütün namaz kılma, oruç tutma, gerektiğinde alkol alma, örgüt içi evlilik ve benzeri konularda kendilerine dayatılan talimatlar hakkında bilgi verdi.

