İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

Bütün dünyada Kırmızı Bülten ile aranırken Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklanan Hollandalı biri kadın iki DEAŞ militanı hakkında dava açıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mokhtar Mekkaoui ve eşi Rose Claire Swagemakers ‘in ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Hollandalı Swamakers, iddianamede yer alan ifadesinde Hollanda’dan nasıl kaçtığını ve Cezayir asıllı eşiyle Deyrizor’daki ‘Evlilik Bürosu’ vasıtasıyla nasıl evlendiğini de anlattı.

"HOLLANDALI ARKADAŞIM YÖNLENDİRDİ"



Milliyet'te Musa Kesler'in haberine göre, Swagemakers’in ifadesine göre Hollanda’dan daha önce DEAŞ’a katılan Sterline adlı bir arkadaşının vasıtasıyla Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gelerek sınırı geçti ve orada DEAŞ’a katıldı. Kendisine Ümmü Cafer kod adının verildiğini söyleyen Swamakers, sadece yabancıların kaldığı bir evde tutulduğunu daha sonra da Mokhtar Mekkaoui ile evlendirildiğini anlattı.

KOD ADI: EBU HATTAP



Swagemakers’in kocası Mokthtar Mekkaoui ise 1997’den beri Hollanda’da yaşadığını izlediği DEAŞ videolarından etkilenerek 2015 yılında otobüsle Almanya’ya oradan Yunanistan’a, oradan da Bodrum’a gittiğini anlattı. Bodrum’dan Adana’ya gittiğini orada da Hollanda’da iken internetten tanıştığı Yusuf adlı kişiyle buluştuğunu ve önce Gaziantep’e oradan da Suriye’ye ve sonra da Irak’a geçtiğini anlattı. DEAŞ’ın kendisine ‘Ebu Hattap’ kod adını verdiğini söyleyen Mokthar, Musul’daki bir aylık eğitimin ardından DEAŞ’a biat yemini ettiklerini anlattı.