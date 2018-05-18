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İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:57 | Son Güncelleme

Kırmızı Bülten ile aranırken Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklanan Hollandalı DEAŞ militanı itirafçı oldu. Kod adı 'Ebu Hattap' olan Mokthtar Mekkaoui, evlenmek istediğini örgüte bildirmesinin ardından teröristlerin MUDAFA adlı bir katalog üzerinden eşini seçmesini istediğini söyledi.

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

Bütün dünyada Kırmızı Bülten ile aranırken Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklanan Hollandalı biri kadın iki DEAŞ militanı hakkında dava açıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mokhtar Mekkaoui ve eşi Rose Claire Swagemakers ‘in ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Hollandalı Swamakers, iddianamede yer alan ifadesinde Hollanda’dan nasıl kaçtığını ve Cezayir asıllı eşiyle Deyrizor’daki ‘Evlilik Bürosu’ vasıtasıyla nasıl evlendiğini de anlattı.

"HOLLANDALI ARKADAŞIM YÖNLENDİRDİ"

Milliyet'te Musa Kesler'in haberine göre, Swagemakers’in ifadesine göre Hollanda’dan daha önce DEAŞ’a katılan Sterline adlı bir arkadaşının vasıtasıyla Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gelerek sınırı geçti ve orada DEAŞ’a katıldı. Kendisine Ümmü Cafer kod adının verildiğini söyleyen Swamakers, sadece yabancıların kaldığı bir evde tutulduğunu daha sonra da Mokhtar Mekkaoui ile evlendirildiğini anlattı.

KOD ADI: EBU HATTAP

Swagemakers’in kocası Mokthtar Mekkaoui ise 1997’den beri Hollanda’da yaşadığını izlediği DEAŞ videolarından etkilenerek 2015 yılında otobüsle Almanya’ya oradan Yunanistan’a, oradan da Bodrum’a gittiğini anlattı. Bodrum’dan Adana’ya gittiğini orada da Hollanda’da iken internetten tanıştığı Yusuf adlı kişiyle buluştuğunu ve önce Gaziantep’e oradan da Suriye’ye ve sonra da Irak’a geçtiğini anlattı. DEAŞ’ın kendisine ‘Ebu Hattap’ kod adını verdiğini söyleyen Mokthar, Musul’daki bir aylık eğitimin ardından DEAŞ’a biat yemini ettiklerini anlattı.

MUDAFA KATALOĞU

Mekkaoui ile birlikte yakalandığı Hollandalı eşiyle nasıl evlendiğini ise şöyle anlattı:

‘Akabinde Rakka’da ikamet etmeye başladım. DEAŞ bana 50 dolar maaş veriyordu. Daha sonra evlenmeye karar verdim. DEAŞ’ın evlenmek isteyen militanlar için evlilik bürosuna gittim. Bu bölümde istediğim özellikleri söyledim. Onlar da benim istediğim özelliklere göre baktılar. Benim istediğim gibi birini bulup getirdiler. Benimle birlikte yakalanan eşim, DEAŞ’ın MUDAFA denilen ve evlenmek isteyen kadın militanlar için oluşturulan bu yerde kalıyordu. Meyadin’de evlendik.’

HOLLANDA İSTEDİ, TÜRKİYE VERMEDİ

Hollanda, Kırmızı Bülten ile aradığı teröristlerin iadesini talep etti. Ancak Türkiye bu talebi reddetti. 15 yıl hapis istenen militanlar, Türkiye’de yargılanıp cezalarını çektikten sonra Hollanda’ya iade edilecek. İlk duruşma 2 Temmuz’da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEAŞ Hollanda

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