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İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın emniyette her şeyi bir bir anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 17:13 | Son Güncelleme 9 saat önce

Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın emniyetteki ifadesinde "Yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ama beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak benimle irtibat kurmaya çalıştılar" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın dün sabah getirildiği Ankara Adliyesi'nden yeniden emniyete götürüldü. Ek gözaltı süresi alınan Akın, "Yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ama beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak benimle irtibat kurmaya çalıştılar" dedi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince adliyeye getirilen Akın'a, savcılık tarafından FETÖ şüphelisi firari bazı kişilerin fotoğraf üzerinden teşhisi yaptırıldı. Akın, bu işlemin ve ifadesinin alınmasının ardından yeniden emniyete götürüldü. Ek gözaltı süresi alınan Akın'ın gelecek hafta adliyeye getirilmesi bekleniyor. Bu arada Akın'ın emniyetteki ifadesi sırasında FETÖ mensubu olduğunu söylediği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) görevli Yüzbaşı Fuat Söylemez'in de sabah adliyeye getirildiği, ardından Akın ile birlikte emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İTİRAFÇI OLDULAR

Edinilen bilgiye göre Akın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek itiraflarda bulundu. Akın'ın beyanı üzerine ÖKK'da görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit gözaltına alındı. FETÖ yapılanması içinde yer aldığını kabul eden Akın, darbe girişiminden ise haberdar olmadığını öne sürdü.

"BEN HEP KAÇTIM"

Akın, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak, benimle irtibat kurmaya çalıştılar. Ama ben hep kaçtım, görüşmek istemedim" dedi. Akın, darbe girişimi sırasında başından vurulmak istendiğini ancak emeklediği için merminin dizine geldiğini iddia etti.

KATALOGDAN EVLİLİK ÖNERMİŞLER

Örgütün kendisine katalogdan evlenmesini önerdiğini, ancak bunu kabul etmediğini söyleyen Akın bu sebeple örgütten dışlandığını savundu. Akın'ın beyanları üzerine gözaltına alınan Söylemez ise darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürerek, olay gecesi Silopi'de bulunduğunu söyledi. Söylemez'in, "Ben bu örgüte küçük yaşta dini duygularla katıldım. Vatana ihanetim söz konusu değil" dediği öğrenildi.

MERSİN'DE BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Şüphelilerin beyanları üzerine örgütte, "mahrem imam" konumunda bulunan bir kişinin Mersin'de gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin darbe girişimi gecesi ve öncesindeki telefon arama, aranma ve sinyal kayıtları da araştırılıyor.

Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi
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Anahtar Kelimeler:
Yüzbaşı Burak Akın Orgeneral Yaşar Güler

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AL SANA 15 TEMMUZDA GAZI OLMUŞ KAHRAMAN ÖMER HALISDEMIRIN TELEFONUNDA BYROK OLDUĞU SOYLENIYOR BOP ES BAŞKANINI ISTANBULA INDIREN PILOT FETOSDAN IHRAC ESKISEHIRDEN GELIP AKINCIYI BOMBALAYAN 5 PILOT FETOSDAN IHRAÇ ORDU ERGENEKON BALYOZ BU TIYATRO FETOCU BITIRMEK IÇIN YAPILDI AMA ÇOK MASUMUN CANI YANDI ORDU DARMADAĞIN EDILDI BELKI YINE BOP GOREVI YAPILDI. HIC BIR ŞEY KARANLIKTA KALMAZ VAKIT VAR DEMEK KI
Şimdi 15 temmuz kahramanlarına dokunulmazlık veren hükümet madalya verip kahraman ilan ettiği bu adama hayır sen dokunulmaz değilsin dediğinde ama sen dokunulmazlık verdin kim diyecek
@darktouch Hükümet ne derse o dokunulmaz derse dokunulmazdır hain derse yargılanır hain ya da değil ortaya çıkar. Sen de bön bön bakarsın...
madem o kadar vatan sever kıçı kurtarmak için tırmalıyor o zaman olaylar olmadan böyükleri bilgilendirip 250 kişinin canını kurtarmamış niye 2000 kişinin yaralanmasını engellememiş yazıklar olsun bu fetöcü denen adiler bu milletin döner bir gün gırtlağına yapışırsa şaşmam ve bu asker bozuntusuda itirafçılıktan paçayı kurtulursa kimsenin kimseye güveni kalmaz
@ayselyoviz adama kızmaya gerek yok. FETÖ nün bu ülkeye yaptığı ihaneti farkedince adam kaçmaya çalışmış ve sonunda itirafçı olmuş. İtirafçı olduğu için mi bu kadar kızıyorsun. Bahse girerim sende FETÖ şlardansın
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