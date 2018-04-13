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İTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş seçimlere 12 saat kala istifa etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

İSTİFANIN ARDINDAN BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMA İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ın, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından rakibi İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener'de yazılı açıklama yaptı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş seçimlere 12 saat kala istifa etti (2)

İSTİFANIN ARDINDAN BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMA
İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ın, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından rakibi İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener'de yazılı açıklama yaptı.
(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ın, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından rakibi İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Ticaret Odası olarak hepimiz için heyecan verici bir süreci geride bıraktık. Adaylıktaki rakibimiz Sayın Ekrem Demirtaş’ın çekilmesiyle birlikte seçim sürecinde son dönemece gelmiş bulunuyoruz. Seçimlerin sonucunda ben ve ekip arkadaşlarım İzmir Ticaret Odası’nın, İzmirli iş insanlarının ve dolayısıyla İzmir halkının vereceği göreve başlamış olacağız. Öncelikle geçmiş dönemlerde bu görevi sürdüren tüm başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, meclis ve komitelerde görev yapan tüm dostlara İzmir Ticaret Odası ve İzmir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle geçmişte hizmet etmiş, aramızdan ayrılmış tüm başkanlarımızı ve odamız organlarında görev yapan tüm yöneticilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ayrıca, İzmirlilerin bana ve arkadaşlarıma teslim edeceği bu kutsal göreve layık olmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağımızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Sahada dolaşırken şahsıma ve arkadaşlarıma 'Değişim' için desteğini esirgemeyen tüm İzmirlilere ve Ticaret Odası üyelerine bir kez daha teşekkür ediyor ve 'Değişim zamanı geldi' diyerek sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyorum" dedi.

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