İTO'nun merhum başkanı Çağlar, Bodrum'da anıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcılığı görevindeyken kalp krizi sonucu yaşamını yitirenİbrahim Çağlar için Muğla'nın Bodrum ilçesinde mevlit okutuldu, lokma döküldü.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, tarihi Adliye Camisi'nde mevlit okutuldu. Geçen 11 Aralık'ta vefat eden Çağlar'ın anısına daha sonra cami önünde kurulan tezgahta döktürülen lokmalar halka dağıtıldı.

- "Siyaset üstü bir adamdı"

Vatandaşlara lokma ikram eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada "Değerli kardeşimiz İbrahim Çağlar'ı mevlit ile burada andık. Ruhuna Fatihalar okuduk. Ölümün ne zaman geleceğini bilemiyoruz ama 'zamansız ölüm' tabirini kullanacağımız, İbrahim Bey ile ilgili belki de en çok kullanabileceğimiz durumda vefat olayı yaşadık. Çünkü İbrahim Bey memleketimize, milletimize daha çok hizmet edecekti. Siyaset üstü bir adamdı. Mekanı cennet olsun. Özlemle onu bugün anıyoruz." dedi.