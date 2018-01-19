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İTO'nun merhum başkanı Çağlar, Bodrum'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 37 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcılığı görevindeyken kalp krizi sonucu yaşamını yitirenİbrahim Çağlar için Muğla'nın Bodrum ilçesinde mevlit okutuldu, lokma döküldü.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, tarihi Adliye Camisi'nde mevlit okutuldu. Geçen 11 Aralık'ta vefat eden Çağlar'ın anısına daha sonra cami önünde kurulan tezgahta döktürülen lokmalar halka dağıtıldı.

- "Siyaset üstü bir adamdı"

Vatandaşlara lokma ikram eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada "Değerli kardeşimiz İbrahim Çağlar'ı mevlit ile burada andık. Ruhuna Fatihalar okuduk. Ölümün ne zaman geleceğini bilemiyoruz ama 'zamansız ölüm' tabirini kullanacağımız, İbrahim Bey ile ilgili belki de en çok kullanabileceğimiz durumda vefat olayı yaşadık. Çünkü İbrahim Bey memleketimize, milletimize daha çok hizmet edecekti. Siyaset üstü bir adamdı. Mekanı cennet olsun. Özlemle onu bugün anıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Çağlar'ın Bodrum'a katkıda bulunduğunu, güzel eserler bıraktığını, birçok insanı iş hayatına kazandırıp istihdam sağladığını söyledi.

- "Odalar Birliğinde çok büyük bir acı yaşadık"

BODTO Başkanı Mahmut Kocadon ise "Kısa zamanönce Odalar Birliğinde çok büyük bir acı yaşadık. Allah rahmet eylesin. Aynı camianın içinde başkanlık yapıyorduk. Bodrum'un turizmine katkılar veriyordu. Kendisini burada kırkında rahmetle anıp lokma dağıttık. Katılanlara teşekkür ederim." dedi.

Merhum İbrahim Çağlar'ın yakın akrabası olduğu belirtilen Sıtkı Murat Çetin, Bodrum Kaymakamlığı ve yereldeki diğer yetkililerin kendilerine sahip çıktığını söyledi. Çetin "Ben öncelikle ağabeyimi kaybettim. Onu kaybedince de arkamda bir dağ yıkıldı dedim ama Allah ondan razı olsun, benim arkama sıradağları dizdi." diye konuştu.

Lokma tezgahına üzerine İbrahim Çağlar'ın fotoğrafı ve "Sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyoruz" yazılı pankart asıldı.

(AA)

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