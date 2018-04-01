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İTO'ya göre fiyat artışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da, mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,29, toptan fiyatlar ise yüzde 0,41 arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 1,29, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,41 artış yaşandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,05 artış gösterdi.

İstanbul'da mart ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,29, toptan fiyatlar ise yüzde 0,41 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 9,66, toptan fiyatlar da yüzde 9,99 yükseldi.

- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, martta bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 3,85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,32, gıda harcamalarında yüzde 1,75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,91, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 0,16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,03 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Toptan fiyatlar ise Mart 2018'de aylık bazda, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,35, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,19, madenler grubunda yüzde 0,94, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 0,3 azalış meydana gelirken, kimyevi maddeler grubu ile mensucat grubunda fiyat hareketi gözlenmedi.

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İTO perakende fiyatlar

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