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ITSO organ seçimleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) seçimlerinde 17 grupta, 46 meclis üyesi, 63 komite üyesi seçildi.ITSO) seçimleri Ekonomi Kampusu’nda gerçekleştirildi.

ITSO organ seçimleri tamamlandı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) seçimlerinde 17 grupta, 46 meclis üyesi, 63 komite üyesi seçildi.
ITSO) seçimleri Ekonomi Kampusu’nda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Şükrü Başdeğirmen’in tekrar aday olduğu seçimlerde 17 grupta, 46 meclis üyesi, 63 komite üyesi seçildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerin ardından 13 Nisan Cuma Günü 11 Yönetim Kurulu üyesi, Meclis Başkanı ve Yardımcıları, TOBB Delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ile Meslek Komite Başkan ve Yardımcıları belirlenecek. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra teşekkür konuşması yaptı. Ekibi ile seçimde oy kullanan tüm üyelerine teşekkür eden Başdeğirmen, “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 5 binin üzerinde üyesi bulunan 17 meslek komitesinde Isparta’nın ekonomisine yön veren çok değerli işadamlarının bulunduğu köklü bir o kadar da güçlü bir kuruluş. Değerli arkadaşlarımız bizler gücümüzü üyelerimizden ve geçmişimizden alıyoruz. Fedakarlıkla, özveri ile inşallah üyelerimize ve Isparta’mıza hizmet edeceğiz. Bu görevde bulunan arkadaşlarımız yeri geldiğinde eşinden, çocuklarından, işinden, zamanından fedakarlık edecek. Bütün işadamlarımız aldığı yükün farkında. Artık elimizi taşın altına koyma zamanı. 2018-2022 döneminde de geçtiğimiz dönemin yükselişini ve başarısını sürdürerek, odamızı, ilimizi daha da ileriye götürmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmemiz gerekiyor. Benim bu konuda size inancım ve güvenim sonsuz hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ITSO organ seçimleri tamamlandı

ITSO organ seçimleri tamamlandı

ITSO organ seçimleri tamamlandı

ITSO organ seçimleri tamamlandı

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