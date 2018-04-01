İTSO seçimlerinde büyük sürpriz

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) seçimleri, meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleriyle yapıldı. Meslek Komiteleri ve Meclis üyesi seçimlerinde mevcut Başkan Metin Anıl 3. komiteden meclis üyeliğine seçildi.

Oy verme işlemlerinin ardından saat 17.00’da sandıklar açıldı. Seçimlerde 2 bin 634 oy kullanma hakkına sahip üyeden bin 928’i oy kullanırken, katılım oranını yüzde 71 oldu. İlçe seçim kurulu tarafından tutanak altına alınan oy sayımı sonucunda meclis üyesi olarak Metin Anıl’ın başkan adayı olarak gösterildiği beyaz liste 22, Zeki Şahin’in başkan adayı olarak gösterildiği mavi liste 22 meclis üyesi çıkarırken, bağımsız olarak seçimlere giren Mahmut Demirtaş’ın temsilcisi olduğu turuncu lise ise 3 meclis üyesi çıkardı. Ayrıca 5 nolu meslek komitesinde meclis üyeliğine aday olan mavi listenin başkan adayı Zeki Şahin, 62’ye 58 oyla komiteden seçilemedi.

Meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinin tamamlanmasının ardından 6 Nisan Cuma günü yönetim kurulu, disiplin kurulu ile birlik genel kurulu delege seçimleri yapılacak.