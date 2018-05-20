HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu 24 HAZİRAN'da yapılacak 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve partilerin yerleri belli oldu.

İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 HAZİRAN'da yapılacak 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve partilerin yerleri belli oldu. Pusulada Cumhur İttifakı 1'inci, HÜDA-PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP 5'inci, Millet İttifakı ise 6'ncı sırada yer alacak.

​24 Haziran'da yapılacak 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, 20 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yurt içinde 56 milyon 329 bin 38, yurt dışında 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmen olduğunu söyledi. Yurt içindeki tahmini sandık sayısının 180 bin 874 olduğunu ifade eden Güven, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacaktır. Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız 36 gümrük kapısında oy kullanabileceklerdir. Bu seçimlerde ilk defa hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanabilmesi için 702 ilçede bin 227 sandık kurulacak ve 15 bin 474 seçmene sandık götürülecektir."
Güven'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimine göre pusuladaki sıralama şöyle:

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı

Kura Çekimine göre ittifak içi sıralama şöyle:

Cumhur İttifakı

1- AK Parti

2- MHP

Millet İttifakı

1- CHP

2- Saadet Partisi

3- İYİ Parti

Görüntü Dökümü:

-YSK başkanı Sadi Güven açıklama

-Kura çekimi

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Yunanistan'dan Dikili eski Belediye Başkanı Özgüven'e 'Barış Ödülü'Yunanistan'dan Dikili eski Belediye Başkanı Özgüven'e 'Barış Ödülü'
Taksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiasıTaksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.