İTÜ öğretim üyesine Deniz Bilimlerinde prestijli burs

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, deniz bilimleri alanında dünyanın prestijli burslarından birini kazandı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doktor Dündar, POGO (Partnership for the Observations of the Global Oceans) ve SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) tarafından desteklenen bursu, bu yıl kazanan 4 kişiden biri oldu. POGO-SCOR Ziyaretçi Bursu, okyanusların küresel izlenmesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

İTÜ'lü Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, 2001 yılından itibaren her yıl verilen bursu, 10 yıl aradan sonra Türkiye’den kazanan ilk isim oldu.

- "Türkiye deniz bilimlerinde de başarılı çalışmalar yapıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, şunları dile getirdi:

"Deniz bilimleri konusunda verilen özel bir burs olduğu için, burs sonucunu duymak beni heyecanlandırdı ve mutlu etti. Deniz bilimleri, disiplinler arası bir çalışma konusu olduğundan bu konuda çoğunlukla lisansüstü seviyede eğitim veriliyor. Türkiye’de lisans eğitimi seviyesindeki ders planında zorunlu ders olarak yer alan oşinografi (deniz bilimleri) dersini veren bir bölümün mensubu olarak edineceğim ve daha sonrasında öğrencilere aktarabileceğim bilgilerin artmasının ve çevremdekilerin bu konudaki bakış açılarını genişletme fırsatını yakalamış olmanın sevincini hissettim. Deniz bilimleri konusunda var olan çalışmalara ilginin artması oldukça önemli. Deniz bilimleri konusundaki eğitim alt yapısını kuvvetlendirerek bu konuda gerçekleştirilecek araştırmaları ve iş birliğini arttırmak, ilgili bursun temel amaçlarındandır. Ben de bu amaca uygun olarak ‘Kıyı sularında örneklenen fitoplanktonların biyo-optik parametrelerinin kullanılmasıyla İstanbul Boğazı’ndaki yerel akıntı ve girdapların etkisi’ konu başlığı ile başvurmuş olduğum burs kapsamında alacağım eğitim ve öğreneceğim bilgiler ile disiplinler arası bir çalışma alanı olan deniz bilimleri konusundaki ortak işbirliklerini arttırmak ve henüz lisans seviyesinde olan öğrencilerin bu konulara ilgilerini çekmek hedefindeyim."