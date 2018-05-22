 İTÜ'DEKİ CAMİ İNŞAATINDA YANGIN-1

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-İnşaattan görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
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