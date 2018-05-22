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 İTÜ'DEKİ CAMİ İNŞAATINDA YANGIN-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-İnşaattan görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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