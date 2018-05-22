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İTÜ'DEKİ CAMİ İNŞAATINDA YANGIN: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

  - Yangın kısa sürede söndürüldü - Müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı.

- Yangın kısa sürede söndürüldü

- Müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-İnşaattan görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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