İTÜ'DEN TESLA AÇIKLAMASI

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"
"Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır"
istanbul DHA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş adamı Ali Ağaoğlu'nun hibe ettiği tesla otomobil ile ilgili iddialara yanıt verdi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden İTÜ, yazılı açıklamasında, "Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi 'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklama, "Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır" denildi.
Görüntü Dökümü:
--------
-İTÜ'nün gönderdiği araç görüntüleri
Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması
Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!
Canan Karatay'a büyük şok
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi
Sefalet içinde öldüler! İşte büyük ikramiyeyi kazananların ilginç hayat hikayeleri
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Ölümsüzlüğün sırrı burada olabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum